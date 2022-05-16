Стоимость салата «Оливье» в Украине выросла

Экономисты предложили отслеживать повышение цен на продукты перед новогодними праздниками с помощью «индекса оливье». Это уже стало традиционным способом оценить прошедшие 12 месяцев в масштабах экономики страны.

Оливье является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе многих украинцев. С помощью суммирования стоимости продуктов, необходимых для такого салата, можно понять, насколько выросли цены в стране по сравнению с прошлым годом. Дабы выяснить "индекс оливье", следует взять за основу популярный рецепт блюда, рассчитанный на несколько человек. Стоимость всех продуктов суммируется и сравнивается с аналогичными показателями прошлого года.

Например, год назад для приготовления салата на шестерых человек требовалось приобрести продукты на общую сумму в 170 гривен. Подобная затея в настоящее время обойдется уже не менее, чем в 190 гривен. Следовательно, "индекс оливье" поднялся на 5,5% за календарный год. Примечательно, что эти данные могут отличаться от региона к региону. Например, самыми высокими оказались цены на западе и юге Украины, зато в восточных областях стоимость продуктов получилась одной из самых низких по стране.

За двенадцать месяцев прибавили в цене такие продукты, как колбаса, яйца, майонез и картофель. Стоимость зеленого лука, огурцов, консервированного горошка, соли и морковки практически не изменилась. Однако тут важно понимать, что цены на продукты традиционно подскочат ближе к концу декабря, а потому многие хозяйки стараются заранее купить часть продуктов, из которых будут готовить новогодние блюда.