Стоимость рынка нефти зависит от новостей про COVID-19

13:30 07 декабря Киев, Украина

Стоимость нефти на рынке каждый день реагирует на положение эпидемиологической ситуации в мире. Так, увеличение роста заболеваемости в США сразу пошатнуло позиции и нефть, которая росла до понедельника – зафиксировалась в цене.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Фото: Стоимость нефти на рынке остановилась на показателе 49 долларов за баррель

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $49,02 за баррель, что на $0,23 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,54 (1,1%) - до $49,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $46,01 за баррель, что на $0,25 (0,54%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы увеличились в цене на $0,62 (1,4%) - до $46,26 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.