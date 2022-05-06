Стоимость рынка нефти зависит от новостей про COVID-19

Стоимость нефти на рынке каждый день реагирует на положение эпидемиологической ситуации в мире. Так, увеличение роста заболеваемости в США сразу пошатнуло позиции и нефть, которая росла до понедельника – зафиксировалась в цене.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $49,02 за баррель, что на $0,23 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,54 (1,1%) - до $49,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $46,01 за баррель, что на $0,25 (0,54%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы увеличились в цене на $0,62 (1,4%) - до $46,26 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.