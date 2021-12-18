Стоимость продуктов в Украине: овощи и фрукты

07:58 13 Июль Киев, Украина

Украинцы едят больше, чем европейцы. Но разница в том, что и сколько. Например, мяса, при рациональной нормы в 80 кг в год, съедают не более 53. То же с рыбой: при норме в 20 кг - 13. Норму выполнили по хлебу и макаронам - 100 кг. А вот фруктов недоедают на 30 кг, так норма 90, а едят 60 кг в год. И переедают картофеля на 6 кг. Но от того, что мы едим, зависит и то, сколько это стоит.

В этом году в Украине наблюдаются сумасшедшие ценовые качели с фруктами. Черешня по 100 грн / кг. Мелитопольская несколько недель назад была по 250 грн. Ягоды - малина, черника, смородина - все начинается с сотни гривен. Голубика - 230 грн / кг. Клубника тоже заоблачная - 100-120 грн / кг и цена не упала. Поэтому первое, что украинцы вычеркивают из своего рациона, фрукты и ягоды.

На овощах не сильно разгуляешься. Помидоры - 40 гривен за кило, 50 и по 70 грн. Огурцы разве дешевле, ибо они грунтовые. Сейчас огурец стоит 20 грн. А в прошлом году, вспоминает продавщица Мария, по 10-12 грн были.

"На сегодня цена в Украине на картофель в 2,5 раза выше, чем в Польше", - сообщил президент Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На это повлияла бесспорно погода, а точнее непогода. Весной померзло, затем Помокли. Плюс проблемы с логистикой из-за карантина. Поэтому многие не доехали до своих огородов, потому что транспорт не ходил. Поэтому осенью следует ожидать рекордно дорогой картофеля. Дорогой, чем в прошлом году.

"В этом году будет еще хуже ситуация, потому что наши соседи от нас еще и закрываются. Белорусы закрыли картофель от нас", - говорит Олег Пендзин.

А это значит, что сбить цену картошкой из Беларуси не получится. А еще не будет белорусского чеснока и лука. В общем весь борщевой набор.