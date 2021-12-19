Стоимость продуктов в Украине: цены меняются каждый день

13:25 22 Июль Киев, Украина

Государственная служба статистики опубликовала данные о стоимости продуктов в Украине. В списке есть овощи и фрукты, которые за период первого полугодия 2020 года выросли в цене в 1,5-3 раза.

"Самая большая цена в этом году на яблоки, фрукт подорожал вдвое. На втором месте - морковь. Она тоже выросла вдвое", - говорится в сообщении. Отмечается, что лук, капуста и гречка подорожали на треть.

"Существенно также подорожала этого года и картофель", - подчеркивает издание. Как сообщал УНИАН, урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями.

В начале июля 2020 эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картофель не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидается, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.