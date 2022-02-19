Стоимость «Президент-Отеля» оценили почти в 400 миллионов

13:51 16 Февраль Киев, Украина





За такую цену должны выставить на



Но даже продажа по стартовой цене принесет гораздо большую выгоду для госбюджета, чем доходы государства как владельца гостиницы, подчеркнул инвестсоветник. Стартовую цену "Президент-Отеля" оценили в 390 миллионов гривен, сообщает инвестиционный советник из Concorde Capital.За такую цену должны выставить на аукцион 100% акций отеля. В то же время, в Concorde Capital ожидают, что во время аукциона цена «может существенно возрасти благодаря конкуренции участников торгов».Но даже продажа по стартовой цене принесет гораздо большую выгоду для госбюджета, чем доходы государства как владельца гостиницы, подчеркнул инвестсоветник.

"Президент-Отель" построили в 1990 году. Он стал последним проектом всесоюзного «Интуриста». Отель расположен на улице Госпитальной, 12, между станциями Кловская и Дворец Спорта. Он имеет 374 номера и территорию площадью 2,4 гектара. Он входит в топ-5 самых больших гостиниц в центре Киева по количеству номеров.



Отель относится к объектам крупной приватизации. Его пытаются продать с 2014 года. В последний раз его собирались продать летом 2021 года.