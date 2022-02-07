Стоимость нефти возвращается на предыдущие показатели

12:06 22 Сентябрь Киев, Украина

Цены на нефть эталонных марок потеряли 5-6% по итогам предыдущих торгов, а теперь медленно восстанавливаются. Причиной стали заявления о возобновлении добычи на востоке Ливии, может усугубить проблемы с избытком нефти на рынке, ведь спрос на сырье все еще не вернулся в норму.

Как свидетельствуют данные Investing, 22 сентября в 10:51 по киевскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 41,50 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,14%) выше цены на закрытия предыдущей сессии. Накануне в начале торгов стоимость Brent превышала 43 доллара, но к вечеру существенно упала.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени поднялись на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,07 доллара (0,18%), в 39,61 доллара за баррель. В начале понедельничных торгов WTI торговалась дороже 41 долларов за баррель.

В июне на заседании ОПЕК + согласились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки к концу июля. В апреле страны ОПЕК + заключили глобальное соглашение о крупнейшем в истории снижение добычи нефти для поддержания цен. К соглашению присоединились 23 страны. В связи с ожиданиями сокращения добычи цены на нефть начали расти. В середине мая в ОПЕК заявили о конце нефтяного кризиса.