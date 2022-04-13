Стоимость нефти в мире не поднимается – причиной стало отсутствие решения заседания ОПЕК+

Данные утренних торгов в четверг показывают понижение ставок на нефть. Противоречивые новости о решениях ОПЕК+, а также нестабильный анализ запасов нефти в США заставляют опускаться рыночные цены. Министерство энергетики США также предоставляет неоднозначную статистику, что влияет на положение рынка.

По состоянию на 9:10 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,25 за баррель, что на $0,51 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,56 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

В среду цены на «черное золото» упали на 3-4%. В четверг негативные настроения на рынке сохраняются.

По данным минэнерго США, за неделю по 9 июля добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,4 миллиона баррелей в день. Запасы бензина в США за неделю выросли на 1 миллион баррелей, дистиллятов — на 3,7 миллиона баррелей. Вместе с тем коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,9 миллиона баррелей — до 437,6 миллиона баррелей, обновив минимум с января 2020 года.

Трейдеры также пристально следят за новостями вокруг сделки ОПЕК+. В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны с мая 2022 года будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года.