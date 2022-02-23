Стоимость нефти упала – сводки на 30 сентября 2020 года

08:53 30 Сентябрь Киев, Украина

Стоимость нефти в мире снова реагирует на события в мировой экономике – нестабильность доллара США и экономики страны в целом; конфликт государств; наращивание мощностей по добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 40,57 доллара за баррель, передают данные Bloomberg. По данным издания состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,12%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,89 доллара за баррель, потеряв 1,02%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавируса и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК +, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.