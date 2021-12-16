Стоимость нефти растет из-за испытаний вакцины от коронавируса

12:06 04 Август Киев, Украина

Стоимость «черного золота» на мировом рынке снова увеличилась. Это напрямую связанно с финальным этапом испытаний вакцины от коронавируса. Рынок нефти первым отреагировал на новости компании Eli Lilly & Co.

Известно, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co заявила о запуске третьей фазы тестирования нового средства против коронавирусной инфекции. Специалисты считают, что в случае, если этот препарат подтвердит эффективность, США сможет приступить к применению уже в самом начале будущего года. Одновременно с этим лекарство станут продавать и в другие страны.

В связи с этой информацией стоимость октябрьских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру понедельника составила 43,76 долларов США за баррель. Это на 24 цента (или 0,55%) выше, чем стоимость нефти по состоянию на момент закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 41 цент (1,02%) до отметки в 39,98 долларов США за баррель.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром мировые цены на нефть обвалились. При этом, инвесторы занимаются оценкой соотношения спроса и предложения на нефтяных площадках после начала второго уровня ослабления снижения добычи ОПЕК+.