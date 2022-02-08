Стоимость нефти начала снижаться

09:38 08 Февраль Киев, Украина





Об этом пишет Reuters.



Так, стоимость барреля апрельской нефти Brent 7 февраля к 16:57 по Киеву составила 92,60 доллара (-0,72%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 91,06 доллара (-1,35%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне 92,12–93,99 и 90,73–92,71 долларов соответственно.



Важно сказать, что в конце прошлой недели США намекнули на освобождение от санкций в отношении Ирана, разрешающее международное ядерное сотрудничество с Тегераном в проектах, направленных на то, чтобы затруднить использование иранских ядерных объектов для разработки оружия. Цены на нефть со вчерашнего дня начали снижаться. Произошло это на фоне сообщений о том, что Вашингтон и Тегеран добились прогресса в возрождении сделки, ограничивающей разработку ядерного оружия.Об этом пишет Reuters.Так, стоимость барреля апрельской нефти Brent 7 февраля к 16:57 по Киеву составила 92,60 доллара (-0,72%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 91,06 доллара (-1,35%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне 92,12–93,99 и 90,73–92,71 долларов соответственно.Важно сказать, что в конце прошлой недели США намекнули на освобождение от санкций в отношении Ирана, разрешающее международное ядерное сотрудничество с Тегераном в проектах, направленных на то, чтобы затруднить использование иранских ядерных объектов для разработки оружия.



За последний месяц стоимости нефти марки Brent выросла примерно на 20%. Это случилось на фоне опасений о климатических изменениях (глобального потепления), а также неясности по поводу распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».