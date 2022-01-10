Стоимость Интернета должна входить в прожиточный минимум, - Минцифры Украины

Для современного человека отсутствие интернета подобно катастрофе. Наличие мобильной связи и доступа к интернету прочно вошли в базовые потребности человека. Поэтому Министерство цифровой трансформации Украины вышло с предложением внести в прожиточной минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В министерстве напомнили, что прожиточным минимумом называют набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.
В Минцифры отмечают, что эти услуги экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:
- оперативно вызвать скорую помощь или полицию;
- учиться онлайн;
- работать дистанционно;
- планировать отдых и покупать билеты для путешествий;
- жаловаться на коррупционеров;
- обращаться к власти;
- не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.
Свои предложения в постановление Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифры передало через комитет цифровой трансформации.
Напомним, что в декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он будет составлять 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.
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