Стоимость Интернета должна входить в прожиточный минимум, - Минцифры Украины

Для современного человека отсутствие интернета подобно катастрофе. Наличие мобильной связи и доступа к интернету прочно вошли в базовые потребности человека. Поэтому Министерство цифровой трансформации Украины вышло с предложением внести в прожиточной минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В министерстве напомнили, что прожиточным минимумом называют набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

"Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифры предлагает его расширить. Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету – тоже базовые потребности человека", – отмечают в ведомстве.

В Минцифры отмечают, что эти услуги экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:

оперативно вызвать скорую помощь или полицию;

учиться онлайн;

работать дистанционно;

планировать отдых и покупать билеты для путешествий;

жаловаться на коррупционеров;

обращаться к власти;

не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Свои предложения в постановление Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифры передало через комитет цифровой трансформации.

Напомним, что в декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он будет составлять 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.