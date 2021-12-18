Стоимость газа в Украине может резко вырасти

Глава государственной компании по добыче и переработке газа и нефти «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о возможном подорожании газа на 40%. Причиной этому могут стать изменения, которые происходят с рынком газа в 2020 году.

"Рынок действительно показывает, что ожидается некоторое повышение. В настоящее время повышение, которое ожидается рынком, составляет примерно 40%. Будет ли оно таким или не будет - трудно предвидеть, но в "Нафтогазе" мы делаем все для того, чтобы ценообразование на рынке было максимально прозрачным.

На самом деле сейчас украинский рынок стал дешевле прямого импортного паритета. Это произошло еще год назад. Все трейдеры это понимают. На рынке существует конкуренция - и эта конкуренция сделала цену очень привлекательной и низкой", - сказал он.

Коболев рассказал, как потребители могут предотвратить значительное повышение расходов на газ.

"На данный момент мы предлагаем и продукт, который позволяет потребителю зафиксировать действующую цену на весь следующий год - услуга "газ про запас". В прошлом году это сработало. Мы предлагаем и в этом году", - сказал он.