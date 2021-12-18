Стоимость газа в Украине может резко вырасти

09:17 07 Август Киев, Украина

Глава государственной компании по добыче и переработке газа и нефти «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о возможном подорожании газа на 40%. Причиной этому могут стать изменения, которые происходят с рынком газа в 2020 году.

"Рынок действительно показывает, что ожидается некоторое повышение. В настоящее время повышение, которое ожидается рынком, составляет примерно 40%. Будет ли оно таким или не будет - трудно предвидеть, но в "Нафтогазе" мы делаем все для того, чтобы ценообразование на рынке было максимально прозрачным.

Фото: Повышение расценок на газ: что ждет Украину

На самом деле сейчас украинский рынок стал дешевле прямого импортного паритета. Это произошло еще год назад. Все трейдеры это понимают. На рынке существует конкуренция - и эта конкуренция сделала цену очень привлекательной и низкой", - сказал он.

Коболев рассказал, как потребители могут предотвратить значительное повышение расходов на газ.

"На данный момент мы предлагаем и продукт, который позволяет потребителю зафиксировать действующую цену на весь следующий год - услуга "газ про запас". В прошлом году это сработало. Мы предлагаем и в этом году", - сказал он.