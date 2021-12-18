Стоимость газа для населения в Украине вырастет

11:24 11 Август Киев, Украина

Украинцы только пережили кризис вызванный карантин, повышение уровня безработицы, как впереди их ждет новое испытания. Повышение тарифов на газ – с сентября цены обещают поднять еще на 9%.

Цена "Месячного" тарифа в августе составила 3,24 гривны за кубометр. Цена "Годового" тарифа на 12 месяцев составила 4,73 гривны за кубометр. Таким образом, месячный тариф на август вырос примерно на 9%, а по тарифу "Годовой" придется платить на 59% больше, чем в июле.

Цена в тарифе "Месячный" будет меняться ежемесячно в соответствии с рыночными условиями. Также потребители будут получать скидку 1%, если заплатят за газ до 15 числа текущего месяца.

Тариф "Годовой" предусматривает оплату на год вперед. Как будет рассчитываться сумма и сколько именно придется заплатить, Нафтогаз пока не сообщил – подключение будет доступно в личном кабинете клиента после 15 августа.

Ранее Нафтогаз сообщал, что с 1 августа в Украине поднимутся тарифы на газ и электричество.