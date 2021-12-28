Стоимость доллара в Украине увеличится: Денис Шмыгаль

10:48 21 Август Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал интервью, где сделал небольшой прогноз касательно курса доллара в стране. По словам Шмыгаля доллара не перешагнет рубеж в 29 гривен и останется на уровне 27-28 гривен.

По словам премьер-министра, ситуация продолжает развиваться по умеренному сценарию. Прогноз по 27-28 грн / доллар является его субъективным мнением. Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидался значительно хуже влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым.

Как сообщалось, в бюджете 2020 заложено 29,5 грн / доллар, средневзвешенный курс в I полугодии составил 26 грн / доллар.