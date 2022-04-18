Стоимость борща в Украине выросла на 13% за полтора месяца войны

17:54 18 апреля Киев, Украина

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 92,49 гривны по состоянию на 15 апреля 2022 года. В марте цена такого количества борща составила 81,84 гривны.





Эксперты отмечают, что подорожали все ингредиенты блюда, кроме капусты. Подорожание – от 3% до 21%. Больше всего возросла цена на мясо, а также картофель, морковь, сметану.





Капуста подешевела более чем на 5%, цена свеклы осталась почти неизменной (она подорожала на 3%).

При подсчете «индекса борща» используют официальные данные Минфина по среднемесячным ценам на продукты.