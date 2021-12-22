Стихийные свалки в Украине разоряют страну

13:12 18 Август Киев, Украина

Андрей Мальованый заявил, что Украина получила большие материальные ущербы за загрязнение окружающей среды. Глава экологической инспекции заявил, что за первые полгода 2020 года убытки от засорения земельных ресурсов составили свыше 300 миллионов гривен.

В частности, Киев и Киевская область принесли убытки на более 253,5 млн гривен, Ивано-Франковска и Черновицкая области - почти 19 млн гривен, Харьковская область - более 15 млн гривен, Кировоградская область - более 2 млн гривен.

При этом невозможно установить ответственного за нелегальный выброс мусора. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидации стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления.

"Однако об этом часто забывают или даже не знают. А потом тысячные убытки придется платить сельскому или поселковому совету, а, кроме этого, все равно ликвидировать засорения за свой счет", - написал глава Госэкоинспекции.

Ранее мы сообщали, что государственный бюджет получил 964 млн гривен экологического налога.