Стаж для получения пенсии – с каждым годом растет

08:50 20 Август Киев, Украина

В Украине с каждым годом растет необходимый для получения пенсии трудовой стаж. Так, в 2020 году эта цифра составляет 27 лет, но к 2028 году она гарантировано вырастет до 35 лет.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Единственный способ получить пенсию вовремя – добиться от работодателя официального оформления и отказаться работать "в тени". Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане фактически лишают себя будущего: работать придется до самой смерти. Эксперт Лидия Ткаченко уверена - если ничего не изменится в ближайшее время, то стаж будет снижаться.

Часть нелегального рынка достаточно весомая: на базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных сотрудников.

С одной стороны, это лишает возможности хоть каким-либо образом защитить свои права, а с другой – лишает социальной защиты и будущей пенсии. Финансовый аналитик Владимир Мазуренко добавляет: только экономический рост в сочетании с ростом зарплат и сокращения теневой занятости может повлиять на ситуацию.

"У нас, например, снизили штрафы за нарушения трудового законодательства. Как думаете, это поможет сократит уровень теневой занятости? Нет! Должна быть консолидированная политическая позиция всех ветвей власти. Мы за честные отношения и должны думать о своей старости", – констатирует эксперт.