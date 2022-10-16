Старые банкноты номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен выведут из обращения

08:03 13 октября Киев, Украина





Вместо старых банкнот 2003-2007 годов выпуска в обращение поступят монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года, а также банкноты С января 2023 Нацбанк начнет изымать из обращения бумажные купюры номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старого образца. Их хотят постепенно заменить обновленными банкнотами , объясняют в НБУ.Вместо старых банкнот 2003-2007 годов выпуска в обращение поступят монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года, а также банкноты

номиналами 20 и 100 гривен нового образца с усиленной системой защиты.

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ЗАМЕНА



Старыми банкнотами можно будет рассчитываться и дальше, их не нужно будет специально обменивать . В то же время, когда такие банкноты будут попадать в банки, их будут изымать из обращения и передавать в Национальный банк для дальнейшей утилизации.



Банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций, а НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.



В Нацбанке объясняют необходимость вывести из обращения старые банкноты тем, что купюры износились, а большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице при расчетах.