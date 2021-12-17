Стало известно, сколько сахара в Украине наварили в этом сезоне

В Национальной ассоциации производителей сахара «Укрсахар» сообщили, что по состоянию на 23 ноября текущего года производство сахара в Украине составило 1,044 млн тонн (+82,1 тыс. тонн за период 16-23 ноября). В общей сложности было переработано 7,49 млн тонн сахарной свеклы.
В ассоциации отметили, что на сегодняшний день Шепетовский сахарный комбинат, входящий в A’spik Group, завершил сезон сахароварения. Однако пока нет точной информации об объемах производимой им продукции.
По данным A'spik Group, два ее завода производят около 5% от общего объема сахара в Украине.
Также известно, что на фоне растущего спроса на спирт мировые цены на сахар побили четырехлетний рекорд. Так, фьючерсы на белый сахар на бирже ICE подорожали на 1,2%, а с начала года цена выросла на 22%.
В ассоциации отметили, что на сегодняшний день Шепетовский сахарный комбинат, входящий в A’spik Group, завершил сезон сахароварения. Однако пока нет точной информации об объемах производимой им продукции.
По данным A'spik Group, два ее завода производят около 5% от общего объема сахара в Украине.
Также известно, что на фоне растущего спроса на спирт мировые цены на сахар побили четырехлетний рекорд. Так, фьючерсы на белый сахар на бирже ICE подорожали на 1,2%, а с начала года цена выросла на 22%.
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