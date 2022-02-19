Стало известно, сколько отсудила «Донбассэнерго» у ДТЭК

Компания «Донбассэнерго» отсудила у энергомонополиста ДТЭК более 530 миллионов гривен.
Свой иск «Донбассэнерго» обосновывало нанесенным ему ущербом в виде недополученных доходов. Компания ссылалась на то, что и она, и ДТЭК, являются производителями электроэнергии на неподконтрольной территории и осуществляют продажу электрической энергии согласно условиям многостороннего договора. Но ДТЭК поставлял товар по прямым договорам с потребителями, в обход поставщиков.
При этом список этих потребителей компания не согласовала с координационным центром. А это является нарушением сделок и влечет убытки из-за не оплаченной электроэнергии. ДТЭК в свою очередь отметил, что по многостороннему договору обязанность по перечислению средств, поступивших от потребителей в счет платы за электроэнергию возложена именно на поставщиков, а не на производителей и любым из участников договора не было заявлено о нарушении сторонами своих обязательств, начиная с 2015 года.
Суд постановил — ни одна из сторон не доказала факты компенсации «потерпевшим» участникам понесенного ущерба за счет других поступлений. И поэтому наличие всех составляющих, которые предоставляют право «Донбассэнерго» требовать от ДТЭКа взыскание убытков за проданную электроэнергию доказано.
Свой иск «Донбассэнерго» обосновывало нанесенным ему ущербом в виде недополученных доходов. Компания ссылалась на то, что и она, и ДТЭК, являются производителями электроэнергии на неподконтрольной территории и осуществляют продажу электрической энергии согласно условиям многостороннего договора. Но ДТЭК поставлял товар по прямым договорам с потребителями, в обход поставщиков.
При этом список этих потребителей компания не согласовала с координационным центром. А это является нарушением сделок и влечет убытки из-за не оплаченной электроэнергии. ДТЭК в свою очередь отметил, что по многостороннему договору обязанность по перечислению средств, поступивших от потребителей в счет платы за электроэнергию возложена именно на поставщиков, а не на производителей и любым из участников договора не было заявлено о нарушении сторонами своих обязательств, начиная с 2015 года.
Суд постановил — ни одна из сторон не доказала факты компенсации «потерпевшим» участникам понесенного ущерба за счет других поступлений. И поэтому наличие всех составляющих, которые предоставляют право «Донбассэнерго» требовать от ДТЭКа взыскание убытков за проданную электроэнергию доказано.
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