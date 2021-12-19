Стало известно, на что потратят деньги в рамках госинвестиций

12:27 25 Ноябрь Киев, Украина

Власти перераспределили часть бюджетных расходов, предусмотренных для реализации государственных инвестиционных проектов в этом году, сообщают СМИ.



Национальной академии медицинских наук направили 300 миллионов гривен. Планируется строительство корпуса Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Также Государственному управлению делами передается около 72 миллионов на реконструкцию корпуса больницы Феофания.



Кроме этого, главному управлению разведки Минобороны выделят более 3 миллионов на создание государственного жилищного фонда. Еще 120 миллионов пойдут на реконструкцию автодороги Киев-Сумы-Харьков.



Такое увеличение было произведено за счет средств расходов других госорганов. В частности, Министерство здравоохранения потратит 145 с половиной миллионов на строительство больницы Охматдет.







