Стало известно, когда реконструируют парк «Орленок» в Киеве

09:32 17 Февраль Киев, Украина





Ожидаемая стоимость реконструкции – 86 миллионов гривен. Подрядчика будет выбран на аукционе 28 февраля 2022-го.



Проект реконструкции парка представили еще в 2019 году. Его составили с учетом замечаний местных жителей, недовольных результатом Реконструкцию парка «Орленок» в Соломенском районе столицы должны завершить до конца 2023 года, об этом стало известно из тендера в системе Prozorro.Ожидаемая стоимость реконструкции – 86 миллионов гривен. Подрядчика будет выбран на аукционе 28 февраля 2022-го.Проект реконструкции парка представили еще в 2019 году. Его составили с учетом замечаний местных жителей, недовольных результатом

капитального ремонта парка.

Согласно проекту, в парке должны установить общественный туалет, полностью обновить дорожки, скамейки, а также обустроить детскую площадку и зону для выгула собак. Также создадут скейтпарк, площадки для волейбола и баскетбола, установят теннисные столы и тренажеры.

Кроме того, в проекте предусмотрены бювет и сцена выступлений. Также в парке высадят многолетние растения и устроят газоны.

Парк «Орленок» расположен в Соломенском районе между улицами Николая Василенко и Гарматная, на месте бывшего фруктового сада «Грушки». В советское время там был сад и огород ЦК Компартии Украины. В парке есть искусственный водоем с прокатом катамаранов и лодок.



Парк «Орленок» планировали отремонтировать еще в 2017 году. Тогда на работы было выделено 3 миллиона гривен.