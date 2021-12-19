Стали известны тарифы на доставку "голубого топлива" в декабре

10:48 29 Ноябрь Киев, Украина





Так, повышение ожидает только тех украинцев, которые на сегодняшний день платят по месячным тарифам отказавшись от годового тарифа на газ. Власти Украины сделают перерасчет тарифов на доставку газа: цены изменятся уже в декабре. Об этом пишут СМИ.Так, повышение ожидает только тех украинцев, которые на сегодняшний день платят по месячным тарифам отказавшись от годового тарифа на газ.

Стали известны тарифы на декабрь, они будут варьироваться от 7,788 до 38,35 грн за кубометр газа.

Наиболее выгодные условия снова предложил поставщик ETG.UA в 7,788 гривны за кубометр газа. А самые высокие цены снова у компании "Энергия страны" - 38,35 гривны за кубометр газа. В текущем месяце тариф изменялся в аналогичном диапазоне.



Напомним, что, по предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано по меньшей мере 1,9 млрд грн. Всего за последний год подписано восемь соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа.





