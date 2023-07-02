Стала известна себестоимость украинского газа

16:53 08 октября Киев, Украина

В Министерстве экономики оценили себестоимость украинского газа в более 3 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Об этом во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 8 октября, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.

"Себестоимость украинского газа - чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке - уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе - более 350 долларов за тысячу кубических метров", - сказал Любченко.

Напомним, ранее исполнительный директор группы НАК Нафтогаз Отто Ватерландер заявил, что себестоимость составляет 1 гривна за кубометр газа. В компании эти цифры отвергли, пообещав позже назвать реальную себестоимость добычи.