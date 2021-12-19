Стала известна себестоимость украинского газа

13:42 24 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что нынешняя себестоимость газа в 3 гривны по факту должна быть выше в несколько раз. Для сохранения добычи объемов топлива в Украине необходимо тратить сотни миллионов гривен, поскольку постоянно требуется бурение новых скважин.

Кроме того, расходы на транспортировку газа и налоги также растут.

Отмечается, что если бы «Укргаздобыча» использовала средства исключительно на имеющихся скважинах, то добыча голубого топлива уже через год упала бы на 1 миллиард кубических метров, что через 10 лет привело бы к абсолютной остановке производства.



Однако речь идет о том, чтобы наращивать добычу газа. В этом случае нужно дополнительное финансирование на бурение новых скважин, внедрение новых технологий, установление современных буровых установок.

Еще два года назад действующий в то время глава "Нафтогаза" заявил о себестоимости газа в размере 6,5 гривны, и это без учета налога. А в начале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики назвал сумму себестоимости топлива – 2,4 гривны.





