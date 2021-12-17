Стал известен новый глава «Укрзализныци»

Между двумя прошедшими конкурсный отбор кандидатами – бывшим руководителем Одесской ОГА Владимиром Жмаком и бывшим руководителем «Запорожстали» Ростиславом Шурмой – шестью голосами из семи набсовет «Укрзализныци» выбрал Жмака.

Теперь Владимира Жмака официально представят на ближайшем заседании Кабинета Министров - ориентировочно, в среду 19 августа.

Ранее мы сообщали, что на должность руководителя "Укрзализныци" претендовали шесть кандидатов. Среди них не было Ростислава Шурмы.

Владимир Жмак на сегодняшний день входит наблюдательный совет аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 гг. - заместитель главы Одесской областной администрации, в то время когда Одесскую область возглавлял Михаил Саакашвили. Уволился он из Одесской ОГА еще летом 2016 года, не дожидаясь отставки самого Саакашвили.

До 2015 года он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Менеджер также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в набсовет этой компании.