Стадион «Черноморец» продали компании Allrise Capital Inc

08:34 30 Июль Киев, Украина

Новыми владельцами стадиона «Черноморец» (город Одесса). Стала компания из Америки. Официально договор купли-продажи подписан между банком и фирмой Allrise Capital Inc.

Компания Allrise Capital Inc выиграла аукцион по покупке стадиона еще 22 мая. Однако через судебные иски, подписать соглашение о покупке смогла только 16 июля. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Стадион "Черноморец" в Одессе продали только с 21-й попытки. И продали его всего за 193,8 миллиона гривен. При этом на первые аукционы Фонд гарантирования вкладов выставлял цену в 1,14 миллиарда гривен.

Общая площадь выставленной недвижимости - более 80 000 квадратных метров. Туда, кроме самого стадиона, также входят гостиница с подземным паркингом, бизнес-центр, рестораны, фитнес-зал, музей и клубный магазин.

Напомним, стадион "Черноморец" в Одессе выставили на продажу за долги "Имэксбанка". Стадион стал собственностью банковского учреждения в 2017 году. Он выступал единственным обеспечением по 41 кредитным договором на сумму 8,3 миллиарда гривен. По этим договорам владелец банка нардеп Леонид Климов вывел через подконтрольные ему фирмы средства банка и высоколиквидные залоги.

Как считают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, незадолго до этого стадион был необоснованно переоценен, что позволило увеличить его залоговую стоимость до 7,8 миллиарда гривен. Скорее всего, предполагают в Фонде, это было сделано с целью усложнения процедуры взыскания залогового имущества.