Стабильность мировой экономики и темпы вакцинации подняли цены на нефть – подробности

Мировая экономика успешно восстанавливается, а вместе с ней – растут и расценки на «черное золото». Сегодня утром аналитики отметили незначительный рост цен на нефтяные котировки. Также на расценки влияет ускоренный процесс вакцинации.

По состоянию на 7.53 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,09%, до 75,49 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 73,40 доллара за баррель.

Ситуация на рынке продолжает оставаться положительной для цен на нефть. Экономическое восстановление ускорилось, поскольку кампании вакцинации от ковида проводятся по всему миру, и это помогает увеличить потребление и спрос на топливо и сократить его запасы. Так, по данным минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей - до 459,1 миллиона. Аналитики при этом прогнозировали снижение лишь на 3,9 миллиона баррелей.

Далее в центре внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.