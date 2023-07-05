США выделят дополнительную партию нефти из стратегического резерва

09:51 27 июля Киев, Украина





С начала апреля, когда резерв был «распечатан», из него изъяли 125 млн баррелей, из которых 70 млн уже поступили покупателям. Всего же Байден авторизовал продажу 180 млн баррелей — третьей части резерва, который собирали три десятилетия с конца 1970-х годов.



Государственной



Бесконечно так продолжаться не может: реализация стратегических баррелей завершится осенью, заявил в интервью Yahoo News спецпредставитель Белого дома по вопросам энергетики Амос Хохштайн. Еще 20 миллионов баррелей из государственных хранилищ поступят на мировой рынок в ближайшие месяцы и недели, объявил Белый дом во вторник.С начала апреля, когда резерв был «распечатан», из него изъяли 125 млн баррелей, из которых 70 млн уже поступили покупателям. Всего же Байден авторизовал продажу 180 млн баррелей — третьей части резерва, который собирали три десятилетия с конца 1970-х годов.Государственной нефтью администрация Байдена пытается погасить военный ажиотаж на рынке и остудить цены на бензин, которые подскакивали до рекордных 5 долларов за галлон. Темпы распродажи ускоряются: в апреле нефть изымали из резерва со скоростью 500 тысяч баррелей в день. Теперь же это 5 млн баррелей в неделю — объем добычи такой страны, как Азербайджан.Бесконечно так продолжаться не может: реализация стратегических баррелей завершится осенью, заявил в интервью Yahoo News спецпредставитель Белого дома по вопросам энергетики Амос Хохштайн.

«Это резерв, и мы должны его сохранить», — сказал он, добавив, что государственную нефть на рынке заменит частная — от американских добывающих компаний. Соглашение с нефтяниками достигнуто, и они согласились увеличить добычу на 0,8-1 млн баррелей в сутки до конца года, рассказал Хохштайн.

Сейчас США качают 11,9 млн баррелей в сутки — на 600 тысяч больше, чем летом-2021, но почти на 1 млн ниже пика, показанного до пандемии.



Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.



Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти Джорджа Буша младшего.