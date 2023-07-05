США выделят дополнительную партию нефти из стратегического резерва

Еще 20 миллионов баррелей из государственных хранилищ поступят на мировой рынок в ближайшие месяцы и недели, объявил Белый дом во вторник.
С начала апреля, когда резерв был «распечатан», из него изъяли 125 млн баррелей, из которых 70 млн уже поступили покупателям. Всего же Байден авторизовал продажу 180 млн баррелей — третьей части резерва, который собирали три десятилетия с конца 1970-х годов.
Государственной нефтью администрация Байдена пытается погасить военный ажиотаж на рынке и остудить цены на бензин, которые подскакивали до рекордных 5 долларов за галлон. Темпы распродажи ускоряются: в апреле нефть изымали из резерва со скоростью 500 тысяч баррелей в день. Теперь же это 5 млн баррелей в неделю — объем добычи такой страны, как Азербайджан.
Бесконечно так продолжаться не может: реализация стратегических баррелей завершится осенью, заявил в интервью Yahoo News спецпредставитель Белого дома по вопросам энергетики Амос Хохштайн.
С начала апреля, когда резерв был «распечатан», из него изъяли 125 млн баррелей, из которых 70 млн уже поступили покупателям. Всего же Байден авторизовал продажу 180 млн баррелей — третьей части резерва, который собирали три десятилетия с конца 1970-х годов.
Государственной нефтью администрация Байдена пытается погасить военный ажиотаж на рынке и остудить цены на бензин, которые подскакивали до рекордных 5 долларов за галлон. Темпы распродажи ускоряются: в апреле нефть изымали из резерва со скоростью 500 тысяч баррелей в день. Теперь же это 5 млн баррелей в неделю — объем добычи такой страны, как Азербайджан.
Бесконечно так продолжаться не может: реализация стратегических баррелей завершится осенью, заявил в интервью Yahoo News спецпредставитель Белого дома по вопросам энергетики Амос Хохштайн.
Сейчас США качают 11,9 млн баррелей в сутки — на 600 тысяч больше, чем летом-2021, но почти на 1 млн ниже пика, показанного до пандемии.
Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.
Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти Джорджа Буша младшего.
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