США предоставят Украине 55 млн долларов для подготовки к отопительному сезону в условиях войны

16:42 06 октября Киев, Украина





Как сообщает пресс-служба Агентства Соединенные Штаты выделяют Украине 55 миллионов долларов для подготовки к предстоящему отопительному периоду на фоне российского вторжения.Как сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию (USAID) , об этом заявила его руководительница Саманта Пауэр во время визита в Украину.

"Находясь в Украине, Саманта Пауэр сегодня ( 6 октября — ред. ) объявила о том, что USAID предоставит 55 миллионов долларов США для подготовки инфраструктуры теплоснабжения страны к зиме во время развязанной Россией брутальной войны", - говорится в сообщении.

В USAID объяснили, что эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ в дома украинцев, заведений медицины и образования, а также предприятий во всех регионах страны. В общей сложности помощь непосредственно коснется около 7 миллионов украинцев в 19 областях страны.

"USAID также предоставит электрогенераторы, альтернативные источники топлива для больниц, центров пребывания внутренне перемещенных лиц и приют социально уязвимых граждан, что позволит обеспечить тепло в помещениях в течение зимы", - добавили в Агентстве.

При оказании помощи первостепенное внимание будет уделяться тем регионам, наиболее пострадавшим от полномасштабного вторжения россии в Украину. Среди них – Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

"Эти новые средства являются дополнением к той значительной помощи, которую USAID оказывает энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и помогут обеспечить бесперебойные поставки украинцам тепла и горячей воды. В рамках этой инициативы USAID уже предоставила трубы и другое оборудование, которое помогло восстановить предоставление коммунальных услуг 22 тысяч киевлян, лишившихся доступа к этим услугам в результате разрушения гражданской инфраструктуры российскими войсками", — отмечается в сообщении.

При этом новая помощь будет предоставлена в рамках проекта USAID "Энергетическая безопасность". Эта программа рассчитана на пять лет и имеет целью помочь Украине создать более безопасный и прозрачный энергосектор, обеспечивающий надежные и доступные поставки энергии украинцам на фоне снижения зависимости от российского газа и электроэнергии.



В Агентстве напомнили, что после начала российского вторжения USAID способствовало Украине объединение ее энергосистемы с европейской, что позволило стране впервые в ее истории экспортировать электричество в ЕС.