США предоставят Украине 55 млн долларов для подготовки к отопительному сезону в условиях войны

Соединенные Штаты выделяют Украине 55 миллионов долларов для подготовки к предстоящему отопительному периоду на фоне российского вторжения.
Как сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию (USAID), об этом заявила его руководительница Саманта Пауэр во время визита в Украину.
Как сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию (USAID), об этом заявила его руководительница Саманта Пауэр во время визита в Украину.
В USAID объяснили, что эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ в дома украинцев, заведений медицины и образования, а также предприятий во всех регионах страны. В общей сложности помощь непосредственно коснется около 7 миллионов украинцев в 19 областях страны.
При оказании помощи первостепенное внимание будет уделяться тем регионам, наиболее пострадавшим от полномасштабного вторжения россии в Украину. Среди них – Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
При этом новая помощь будет предоставлена в рамках проекта USAID "Энергетическая безопасность". Эта программа рассчитана на пять лет и имеет целью помочь Украине создать более безопасный и прозрачный энергосектор, обеспечивающий надежные и доступные поставки энергии украинцам на фоне снижения зависимости от российского газа и электроэнергии.
В Агентстве напомнили, что после начала российского вторжения USAID способствовало Украине объединение ее энергосистемы с европейской, что позволило стране впервые в ее истории экспортировать электричество в ЕС.
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