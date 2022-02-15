США предлагают кредитные гарантии Украине на $1 млрд

Соединенные Штаты предлагают кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине справиться с угрозой войны против России.
Об этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен сказал, что это предложение укрепит «способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России».
Гарантии значительно упростили бы и, вероятно, удешевили бы для правительства Украины заимствование денег.
Помимо экономической и гуманитарной помощи, США за последний год предоставили Украине военную помощь на сумму 650 млн долларов.
В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время визита в Киев, что он «полон решимости» сохранить помощь Украине.
Страны G7 также предупредили Москву, что готовы ввести санкции, которые окажут огромное и непосредственное влияние на экономику России, если она продолжит военную агрессию против Украины.
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