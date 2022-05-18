США могут ускорить дефолт россии

Минфин США не планирует продлевать генеральную лицензию, которая позволяла россии проводить платежи по долларовым государственным облигациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Лицензия, которая выводила долговые платежи из-под санкций, введенных после начала войны с Украиной, истекает 25 мая. И администрация Джо Байдена склоняется к тому, чтобы прекратить ее действие. По словам источников Bloomberg, тем самым Вашингтон намерен усилить финансовое давление на Кремль.
Окончательное решение еще не принято, подчеркивают они. Но если оно состоится, это может запустить процесс дефолта уже 27 мая, когда наступает срок выплаты купонов по двум выпускам евробондов — «россия-26» и «россия-36».
Впрочем, первый, согласно условиям размещения, допускает платежи в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а второй — даже в рублях. Но поскольку отмена генеральной лицензии де-факто запретит получение денег американским инвесторам, даже в отличной от долларов валюте провести платеж будет непросто.
Если же российскому Минфину все же удастся донести деньги до инвесторов, то следующий и уже, возможно, окончательный «момент истины» настанет 24 июня. В этот день нужно заплатить 490 млн долларов по евробондам «россия-28», и кроме долларов США иной валюты условия выпуска не предусматривают.
На грани дефолта россия уже находилась в начале апреля, когда наступил срок гасить облигации на 2 млрд долларов, а американские власти запретили платить с замороженных государственных счетов. Вашингтон потребовал, чтобы правительство рф использовало внутренние долларовые резервы или поступающую в страну валютную выручку.
И это условие было выполнено: 4 мая, меньше чем за сутки до истечения «льготного периода», российский Минфин перечислил доллары и погасил обязательства.
Валютный дефолт россии — первый с 1918 года, когда большевики отказались платить по царским долгам, — в конченом итоге состоится, уверен Карлос де Соуса из Vontobel Asset Management в Цюрихе.
Лицензия, которая выводила долговые платежи из-под санкций, введенных после начала войны с Украиной, истекает 25 мая. И администрация Джо Байдена склоняется к тому, чтобы прекратить ее действие. По словам источников Bloomberg, тем самым Вашингтон намерен усилить финансовое давление на Кремль.
Окончательное решение еще не принято, подчеркивают они. Но если оно состоится, это может запустить процесс дефолта уже 27 мая, когда наступает срок выплаты купонов по двум выпускам евробондов — «россия-26» и «россия-36».
Впрочем, первый, согласно условиям размещения, допускает платежи в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а второй — даже в рублях. Но поскольку отмена генеральной лицензии де-факто запретит получение денег американским инвесторам, даже в отличной от долларов валюте провести платеж будет непросто.
Если же российскому Минфину все же удастся донести деньги до инвесторов, то следующий и уже, возможно, окончательный «момент истины» настанет 24 июня. В этот день нужно заплатить 490 млн долларов по евробондам «россия-28», и кроме долларов США иной валюты условия выпуска не предусматривают.
На грани дефолта россия уже находилась в начале апреля, когда наступил срок гасить облигации на 2 млрд долларов, а американские власти запретили платить с замороженных государственных счетов. Вашингтон потребовал, чтобы правительство рф использовало внутренние долларовые резервы или поступающую в страну валютную выручку.
И это условие было выполнено: 4 мая, меньше чем за сутки до истечения «льготного периода», российский Минфин перечислил доллары и погасил обязательства.
Валютный дефолт россии — первый с 1918 года, когда большевики отказались платить по царским долгам, — в конченом итоге состоится, уверен Карлос де Соуса из Vontobel Asset Management в Цюрихе.
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