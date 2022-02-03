США и ЕС заинтересовались китайским газом. Начались переговоры

14:21 03 Февраль Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки ведут активные переговоры со странами ЕС по поводу поставок газа в Азию. Среди главных переговорщиков есть также Китай.

Об этом пишет издание Bloomberg.



По данным журналистов, Белый дом провел переговоры по данной теме с официальными лицами Японии, Южной Кореи, Индии и Китая. При этом переговоры с китайской стороной, по словам источников СМИ, были довольно «ограниченными».



Сообщается, что такие переговоры США инициировали в качестве запасного плана — на случай, если РФ все таки нападет на Украину. Ведь тогда Европе придется применить санкции и ограничить сотрудничество с Россией. Таким образом Вашингтон хочет застраховать себя от газовых манипуляций со стороны России.



Также на данный момент Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром, Нигерией, Египтом и Ливией возможность увеличения добычи газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в энергетике.