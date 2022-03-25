США и ЕС наработали механизм по снижению зависимости от российских энергоресурсов

14:41 25 марта Киев, Украина

Президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной Целевой группы для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов и укрепления европейской энергетической безопасности

Детали опубликованы на сайте Белого дома.

Среди прочего:



• В 2022 США обеспечат для рынка ЕС поставки не менее 15 млрд кубометров сжиженного газа.



• США и Еврокомиссия будут привлекать заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, и разработают немедленные рекомендации по снижению общего спроса на газ за счет ускорения внедрения экологически чистой энергии.



• Продолжится сотрудничество, направленное на развитие производства и использования чистого и возобновляемого водорода, чтобы вытеснить ископаемое топливо и сократить выбросы парниковых газов.