Средняя зарплата в Украине снижается – за два месяца она опустилась на 113 гривен

Государственная служба статистики привела данные, согласно которым в Украине снизилась номинальная заработная плата. Несмотря на то, что в мае 2021 года этот показатель находится на уровне 13 499 гривен, эксперты отмечают снижение зарплаты на 0,3%. При этом уровень номинальной средней зарплаты в 2,3 раза превышает уровень минимальных выплат по стране – 6000 гривен.

По сравнению с апрелем этого года размер средней номинальной заработной платы украинцев уменьшился на 0,3% (или на 44 гривны), а за последние 12 месяцев (по сравнению с маем 2020 года) увеличился на 28,1%. В то же время, по сравнению с мартом 2021, в мае средняя зарплата в стране уменьшилась уже на 113 гривен. Интересно, что в апреле-мае прошлого года доходы украинцев также падали, но более разительно. "Виновными" перед украинцами оказались значительные коронавирусные карантинные ограничения, которые привели к тому, что средняя зарплата украинцев упала на 1 тысячу гривен до 10430 грн (примерно на 9%).

Самыми же большими доходами за последние полтора года украинцы могли похвастаться в прошлогоднем декабре, когда средний уровень зарплат "прыгнул" на более чем 2000, достигнув отметки в 14179 грн и, почти также, "сломя голову", упал в январе этого года. Кроме повышения минимальной заработной платы, такой рост в декабре-2020 был связан с выплатой квартальных и годовых бонусов, премий и "тринадцатых" зарплат.

Также, по расчетам Держстата, индекс реальной заработной платы в мае 2021 года по сравнению с апрелем-2021 составил 98,4%, а по сравнению с маем 2020 года — 116,8%.