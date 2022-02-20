Средняя зарплата в Украине перестала расти

06:45 29 Сентябрь Киев, Украина

Изучение вопроса зарплаты – один из самых важных в украинской экономики. От этого показателя зависит не только благополучие определенного региона, но и страны в целом.

Согласно свежим данным Государственной службы статистики, в августе текущего года средняя номинальная заработная плата обычного штатного работника различных учреждений, организаций, компаний и предприятий немного снизилась, остановившись на отметке 11 446 грн.

Между тем в сравнении с минимальной зарплатой она в 2,4 раза выше.

Если же сравнивать августовский показатель с июльским за 2020 год, то можно увидеть снижение уровня средней зарплаты 3%, а если с августом 2019-го – увеличился на 8,6%.

Также важно учитывать и инфляцию – в августе показатели снизились на 2,8% в сравнении с июлем текущего года, а вот по отношению к средней зарплате, выплачиваемой год назад, в августе 2019 года, выросли на 6%.

Средняя зарплата украинцев по состоянию на июль текущего года составляла чуть больше 9,8т тыс. гривен. Этот показатель – доход, с которого были уплачены страховые взносы. Таким образом, именно эта сумма учитывалась для исчисления пенсии.