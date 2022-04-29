Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов

17:28 28 июля Киев, Украина

В июне 2021 года зарплата штатного украинца выросла, по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% и составила 14 313 гривен.



Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Средний курс в июне составлял 27,24 гривен за доллар. Средняя зарплата составила 525 долларов, это впервые, когда зарплата украинцев превысила 500 долларов.

При этом по сравнению с маем 2021 года размер средней номинальной заработной платы в июне вырос на 6%.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июнем прошлого года) зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.



Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 20 455 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен.