Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов

В июне 2021 года зарплата штатного украинца выросла, по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% и составила 14 313 гривен.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Средний курс в июне составлял 27,24 гривен за доллар. Средняя зарплата составила 525 долларов, это впервые, когда зарплата украинцев превысила 500 долларов.
При этом по сравнению с маем 2021 года размер средней номинальной заработной платы в июне вырос на 6%.
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июнем прошлого года) зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.
Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 20 455 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен.
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