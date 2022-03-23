Средняя зарплата украинцев – 11 998 гривен

Эксперты отмечают рост зарплат в сентябре 2020 года. Согласно цифрам Государственной службы статистики украинцы в сентябре стали получать на 4,8% больше, чем в августе. Средняя зарплата по Украине составила 11 998 гривен в месяц.

Известно, что в годовом измерении номинальная зарплата выросла на 12,3%. Реальная же зарплата (с учетом инфляции) в сентябре выросла на 9,7%. За последние два года зарплата была выше только в декабре прошлого года. Тогда всплеск величины номинальной зарплаты объясняли предновогодними выплатами.

Так, самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 17 253 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Волынской области, где средняя зарплата составила 9 766 гривен/месяц.

Напомним, что в Госстате информировали о средних номинальных зарплатах в разных отраслях производства и услуг. Более 20 тысяч грн получают сотрудники компаний, связанных с информацией и телекоммуникациями.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются повысить уровень заработной платы в отношении педагогов на 30%. Новую реформу от лица правительства стоит ждать в грядущем 2021 году, как сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Украины.