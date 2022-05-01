Средняя зарплата по Украине растет - Госстат

Государственная служба статистики сообщает, что средняя зарплата по Украине выросла на 1,5% в октябре. В денежном эквиваленте это 12 174 гривен в октябре в соотношении с 11998 гривен в сентябре.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре 2020 году до октября прошлого года выросла на 10,6%, номинальная выросла на 13,5%.

ТОП сфер с высшими зарплатами:

финансовая и страховая деятельность - 20511 грн;

информация и телекоммуникации - 20 060 грн;

научная, профессиональная и техническая деятельность -16793 грн;

госуправления и оборона, обязательное соцстрахование - 16427 грн;

промышленность - 13 241 грн.

Самую низкую же зарплату получают в сфере "Временное размещение и организация питания» - 6960 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 6,1%.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 17494 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 9926 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 гривен.