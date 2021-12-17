Средняя пенсия по Украине 3,7 тыс гривен

Данные Пенсионного фонда Украины свидетельствуют о низком уровне средней пенсии. Так, после индексации, на 1 апреля, средний показатель выплат для пенсионеров составляет всего 3,7 тысяч гривен. При этом в стране существует свыше 11 миллионов пенсионеров.



По данным ведомства, пенсии по возрасту получают 8 316 443 человек, средний размер — 3 770,23 гривен. 1 367 192 человека получают соцвыплаты по инвалидности. В среднем это 2 825,32 гривен. Пенсия в связи с потерей кормильца назначена 530 902 людям, ее средний размер 3 227,83 гривен. Средняя пенсия за выслугу лет — 3 403,48 гривен. Она назначена 212 345 украинцам. Самый маленький размер — это социальные пенсии (в среднем 1745,49 гривен). Такие пенсии получают 71 924 человека.

Пенсии военнослужащих превышают среднюю по Украине приблизительно на 2 тысячи гривен. Лучше всего обеспечены на заслуженном отдыхе бывшие судьи. Их средняя пенсия на 1 апреля составляла 77387,20 гривен. Получателями являются 3556 человек.

Экономический эксперт Дмитрий Марунич считает, что правительственный законопроект, призванный упорядочить систему расчетов размеров прожиточного минимума и социальных выплат (№ 5045) – это попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат. Марунич утверждает, что в то же время есть реальные предложения, как существенно увеличить пенсии гражданам, не отбирая деньги у самых обездоленных.

Но для их реализации нужна политическая воля. Как пишет эксперт, проект позитивный, поскольку, как утверждает правительство, призван приблизить номинальный прожиточный минимум к реальному. Что, в свою очередь, повлечет повышение пенсий, зарплат и т.д. Но не все так хорошо, как кажется, отмечает Марунич. По его словам, в проекте скрыто немало подводных камней, один из которых – "отвязка" прожиточного минимума от целого ряда социальных выплат.