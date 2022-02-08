Средняя цена молока-сырья в январе 2022 года достигла 10,58 грн

17:01 08 Февраль Киев, Украина





Средневзвешенная цена трех сортов достигла 10,58 грн/кг (+6 коп.).



Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Владимир Андриец.



Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по регионам (без НДС): север – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; юг – 10,8 грн/кг; восток – 10,7 грн/кг; мероприятие – 10,6 грн/кг.



Средневзвешенная цена трех сортов сырого молока по итогам января снизилась на 2% по сравнению с декабрем 2021 года.



Напомним, в канун Нового года некоторые переработчики молока снизили закупочные цены на сырье. В то же время, ряд молокозаводов оставил условия сотрудничества с партнерами без изменений. На 25 января были зафиксированы следующие средние цены на молоко -сырье без НДС: экстрасорт – 10,73 грн/кг (+4 коп., как сравнить с двумя неделями ранее); высший – 10,61 грн/кг (+6 коп.); первый – 10,42 грн/кг (+7 коп.);Средневзвешенная цена трех сортов достигла 10,58 грн/кг (+6 коп.).Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Владимир Андриец.Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по регионам (без НДС): север – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; юг – 10,8 грн/кг; восток – 10,7 грн/кг; мероприятие – 10,6 грн/кг.Средневзвешенная цена трех сортов сырого молока по итогам января снизилась на 2% по сравнению с декабрем 2021 года.Напомним, в канун Нового года некоторые переработчики молока снизили закупочные цены на сырье. В то же время, ряд молокозаводов оставил условия сотрудничества с партнерами без изменений.

«Наибольшее снижение получили производители, у которых покупателями были заводы «Молочного альянса» – от 5% до 10%, в зависимости от региона и локальной конъюнктуры, – отметил Владимир Андриец. – Особую роль при этом играл факт отсутствия диверсифицированного сбыта молока с ферм, из-за чего производители получили свои безапелляционные минус 10%».

По словам эксперта, переработчики молока не приняли предложение Минагрополитики создать рабочую группу, вернув в то время цены к предыдущим уровням.

«Да буквально через две недели после ценового демарша часть перерабатывающих предприятий пересмотрела предложение для отдельных производителей в сторону повышения – в общем, для тех, у кого предыдущее снижение было наибольшим, – заметил Владимир Андриец. – В целом больше всего откатились цены на высшие и первые сорта».

Среди участников АВМ 75% производителей молока экстрасорта получили снижение цен на сырье на 3-5%. Для 41% производителей высшего достоинства снижение составило 5-10%. И 25% ферм, производящих молоко первого сорта, имели снижение цен в пределах 7-10%, уточнил Владимир Андриец.



Попытки искусственно снизить цены не рыночными методами, со ссылкой на ложные утверждения отдельных заангажированных лиц, о необоснованно высокой рентабельности у производителей, однозначно оказать негативное влияние на сырьевой сектор молочной отрасли.