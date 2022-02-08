Средняя цена молока-сырья в январе 2022 года достигла 10,58 грн

На 25 января были зафиксированы следующие средние цены на молоко-сырье без НДС: экстрасорт – 10,73 грн/кг (+4 коп., как сравнить с двумя неделями ранее); высший – 10,61 грн/кг (+6 коп.); первый – 10,42 грн/кг (+7 коп.);
Средневзвешенная цена трех сортов достигла 10,58 грн/кг (+6 коп.).
Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Владимир Андриец.
Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по регионам (без НДС): север – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; юг – 10,8 грн/кг; восток – 10,7 грн/кг; мероприятие – 10,6 грн/кг.
Средневзвешенная цена трех сортов сырого молока по итогам января снизилась на 2% по сравнению с декабрем 2021 года.
Напомним, в канун Нового года некоторые переработчики молока снизили закупочные цены на сырье. В то же время, ряд молокозаводов оставил условия сотрудничества с партнерами без изменений.
Средневзвешенная цена трех сортов достигла 10,58 грн/кг (+6 коп.).
Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Владимир Андриец.
Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по регионам (без НДС): север – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; юг – 10,8 грн/кг; восток – 10,7 грн/кг; мероприятие – 10,6 грн/кг.
Средневзвешенная цена трех сортов сырого молока по итогам января снизилась на 2% по сравнению с декабрем 2021 года.
Напомним, в канун Нового года некоторые переработчики молока снизили закупочные цены на сырье. В то же время, ряд молокозаводов оставил условия сотрудничества с партнерами без изменений.
По словам эксперта, переработчики молока не приняли предложение Минагрополитики создать рабочую группу, вернув в то время цены к предыдущим уровням.
Среди участников АВМ 75% производителей молока экстрасорта получили снижение цен на сырье на 3-5%. Для 41% производителей высшего достоинства снижение составило 5-10%. И 25% ферм, производящих молоко первого сорта, имели снижение цен в пределах 7-10%, уточнил Владимир Андриец.
Попытки искусственно снизить цены не рыночными методами, со ссылкой на ложные утверждения отдельных заангажированных лиц, о необоснованно высокой рентабельности у производителей, однозначно оказать негативное влияние на сырьевой сектор молочной отрасли.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии