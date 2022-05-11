Спрос на валюту на межбанке превышает предложение

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин рассказал о повышенном интересе украинцев к валюте. Согласно прогнозу эксперта, спрос превышает предложение на 9 млн гривен.

Так, он отметил, что спрос формируется преимущественно за счет форвардного сегмента рынка, "что свидетельствует о сохранении умеренных девальвационных рисков в условиях неопределенности с развертыванием ситуации в экономике в связи с коронакризисом".

Кроме этого, по словам Данилишина, ситуация на межбанковском валютном рынке стабильна. Он добавил, что среднее значение курса гривны к доллару с начала декабря (28,32 грн за 1 доллар) находится на уровне среднедневного значения ноября (28,31 грн за 1 доллар).