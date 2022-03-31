Спрос и цена на золото уменьшаются – данные биржевых торгов

Биржи всего мира зафиксировали снижение стоимости золота. По данным торгов, стоимость упала на 7,3%. По словам аналитиков, такие дешевые цены последний раз фиксировались на рынке в далеком 2013 году.

Также сообщается, что за первое полугодие 2021 года золотые котировки снизились на 7%, хотя в период с апреля по июнь стоимость актива выросла на 3,1%. На данный момент эксперты говорят, что стоимость золота сильно упала на фоне повышения доходности US Treasuries до 1,443%.

Как говорят специалисты Blue Line Futures, уже к концу 2021 года ситуация снова стабилизируется и стоимость золота вернется к значению 2000 долларов за унцию.

Напомним, что за первые три месяца 2021 спрос на золото во всем мире снизился на 23%.

Как сообщает Всемирный совет по золоту (WGC), это произошло на фоне оттока из золотых запасов Биржевого инвестиционного фонда (ETF) 177,9 тонны желтого металла.

Так, по данным организации, спрос на самый популярный драгоценный металл во всем мире составил 815,7 тонны.