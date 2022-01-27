Специалист рассказал о преимуществах и недостатках сотрудничества с сетями супермаркетов

Намереваясь реализовать свою продукцию в сети, производителю следует понимать, что это не только канал сбыта, но и большие требования торговой системы, в том числе и к финансам аграриев.
Об этом на международном практическом форуме «Интенсивный Сад/Ягодник» рассказал руководитель СПК «Ягодки», BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
Преимущества работы с сетью есть системность, возможность формирования ценообразования заранее, прозрачность операций и финансовой части и гарантии оплаты со стороны сети.
Об этом на международном практическом форуме «Интенсивный Сад/Ягодник» рассказал руководитель СПК «Ягодки», BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
Преимущества работы с сетью есть системность, возможность формирования ценообразования заранее, прозрачность операций и финансовой части и гарантии оплаты со стороны сети.
Специалист рассказал и о недостатках сотрудничества с сетями. В частности, речь идет об отсрочке оплаты за продукцию.
Он также констатировал, что из-за требований по качеству многие производители не смогут зайти со своей продукцией в сеть. Также определенным недостатком сотрудничества с сетью он назвал то, что агропредприятию нужно будет нанимать отдельного человека, который будет заниматься подготовкой, вычиткой, согласованием контрактов. Да и исполнение контрактов является определенной проблемой.
Среди рисков Олег Науменко назвал: появление конкурентов, изменение менеджмента сети, из-за чего придется налаживать связи по-новому. Есть и финансовые риски – невозврат или задержка средств. Но, по словам специалиста, они минимальны.
Достаточно стандартным риском является рекламация – нужно быть готовым к тому, что часть продукции будет списана и не попадет в полки магазинов. Также существует определенный риск выдавливания цены.
Среди рисков Олег Науменко назвал: появление конкурентов, изменение менеджмента сети, из-за чего придется налаживать связи по-новому. Есть и финансовые риски – невозврат или задержка средств. Но, по словам специалиста, они минимальны.
Достаточно стандартным риском является рекламация – нужно быть готовым к тому, что часть продукции будет списана и не попадет в полки магазинов. Также существует определенный риск выдавливания цены.
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