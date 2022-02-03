Специалист рассказал, какие требования предъявляют ритейлеры к агропроизводителям

Сети заинтересованы в минимальном количестве поставщиков с максимальным количеством артикулов. Поэтому производители, желающие реализовывать свою продукцию через сеть, должны быть готовы к выполнению определенного перечня задач.
Об этом на международном практическом форуме «Интенсивный Сад/Ягодник» рассказал руководитель СПК «Ягодки», BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
По его словам, аграрии, которые намерены реализовать собственную продукцию в сети супермаркетов, должны четко понимать, какие требования к товару у категорий менеджера и руководителя департамента сети.
Во-первых, цель ритейлера – продать максимальный объем товара, а также увеличить свои показатели вала и оборота на полке.
Об этом на международном практическом форуме «Интенсивный Сад/Ягодник» рассказал руководитель СПК «Ягодки», BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
По его словам, аграрии, которые намерены реализовать собственную продукцию в сети супермаркетов, должны четко понимать, какие требования к товару у категорий менеджера и руководителя департамента сети.
Во-первых, цель ритейлера – продать максимальный объем товара, а также увеличить свои показатели вала и оборота на полке.
Еще одним важным пунктом для ритейлеров является возможность иметь системные, однородные поставки с минимальными затратами времени на рассмотрение рекламаций по качеству, упаковке и т.д.
Кроме того, они хотят иметь тактическое планирование продаж и поставок товара от производителя без «но».
Кроме того, они хотят иметь тактическое планирование продаж и поставок товара от производителя без «но».
Еще ритейлерам важен корректный, своевременный документооборот и возможность адекватного общения с поставщиком.
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