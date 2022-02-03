Специалист рассказал, какие требования предъявляют ритейлеры к агропроизводителям

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Об этом на международном практическом форуме «Интенсивный Сад/Ягодник» рассказал руководитель СПК «Ягодки», BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.



По его словам, аграрии, которые намерены реализовать собственную продукцию в сети супермаркетов, должны четко понимать, какие требования к



Во-первых, цель Сети заинтересованы в минимальном количестве поставщиков с максимальным количеством артикулов. Поэтому производители, желающие реализовывать свою продукцию через сеть, должны быть готовы к выполнению определенного перечня задач.Об этом на международном практическом форуме «Интенсивный Сад/Ягодник» рассказал руководитель СПК «Ягодки», BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.По его словам, аграрии, которые намерены реализовать собственную продукцию в сети супермаркетов, должны четко понимать, какие требования к товару у категорий менеджера и руководителя департамента сети.Во-первых, цель ритейлера – продать максимальный объем товара, а также увеличить свои показатели вала и оборота на полке.

«Категорийный менеджер или руководитель хочет иметь возможность устанавливать максимальную наценку на товар для сети, не теряя при этом скорость обращения товара на полки и увеличение объемов реализации. То есть, чем с большей маржой и большее количество товаров продаст сеть, тем больше бонусов и зарплаты получит конечный менеджер, а супермаркет – выручки. Независимо от того, продадут ваш товар за 2 дня или через 2 недели, деньги вы получите минимум через 14 дней и все это время маркет будет использовать деньги на собственные нужды. Именно поэтому сети выгодно делать оборот как можно», – констатировал Олег Науменко.

Еще одним важным пунктом для ритейлеров является возможность иметь системные, однородные поставки с минимальными затратами времени на рассмотрение рекламаций по качеству, упаковке и т.д.



Кроме того, они хотят иметь тактическое планирование продаж и поставок товара от производителя без «но».

«То есть каждый менеджер хочет иметь прогнозирование на две недели вперед потоков продукции в супермаркет, чтобы выстраивать логистику и вводить акции и т.д.», – отметил Олег Науменко.

Еще ритейлерам важен корректный, своевременный документооборот и возможность адекватного общения с поставщиком.