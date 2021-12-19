Союз промышленников и предпринимателей Украины не поддерживает увольнение Владимира Жмака

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Подчеркивается

досрочного прекращения полномочий главы правления УЗ

Украинский союз промышленников и предпринимателей заявил, что не поддерживает решение, принятое Кабинетом Министров Украины, об увольнении первого руководителяУкрзализныциВладимира Жмака., что дляне было аргументированных оснований.

Напомним! Правительственное решение было принято на основании представления Наблюдательного совета “Укрзализныци” 17 марта 2021 года в отношении Владимира Жмака.

«Мы ожидаем публичную ревизию деятельности УЗ и ее Наблюдательного совета за предыдущий период. Только на основе такого анализа можно делать какие-то выводы о деятельности нынешнего правления. Кроме того, настаиваем на продолжении модернизации Укрзализныци», - отметил президент УСПП Анатолий Кинах.

Не проведены проверка и анализ деятельности предприятия, его органов управления - Набсовета и правления Укрзализныци, без которых не может быть определена эффективность тех методов работы, которые предлагал и осуществлял, в силу своих полномочий Владимир Жмак.

Наблюдательный совет “Укрзализныци” блокировал решения правления по выводу железной дороги из кризиса, среди которых процесс модернизации УЗ, в частности, выделения в отдельную бизнес-структуру грузоперевозок.

Сообщество промышленников и предпринимателей высоко оценила проект реформирования, предложенный Владимиром Жмаком, и выступило в поддержку действий правления "Укрзализныци", в том числе направило соответствующие письма правительству и Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

В указанном обращении чиновникам предлагалось обратить внимание на деятельность Набсовета, провести проверку и оценить действия его членов на соответствие национальным интересам Украины, а также разблокировать процесс модернизации компании.

Президент УСПП Анатолий Кинах напомнил, что В. Жмак возглавлял компанию с конца 2020 года и даже за это короткое время УЗ показала положительные тенденции.

В УСПП обеспокоены тем фактом, что Временная следственная комиссия по "Укрзализныци" не рассмотрела действия предыдущего руководства и Наблюдательного совета компании, для чего, собственно, и создавалась.

Отмечается, что максимальный рост убытков УЗ начался с 2017 года. Имея тогда долю вагонов в грузовых перевозках на уровне 52%, этот показатель систематически падал и в мае 2020 составил 16%. Постепенное восстановление началось только при руководстве В. Жмака. Сейчас доля УЗ - 24%. Появились также положительные тенденции усиления сотрудничества с инвесторами.

Однако, положительная динамика восстановления состояния “Укрзализныци” оказалась невыгодной членам Набсовета, в результате чего Владимир Жмак был освобожден от занимаемой должности с грубыми нарушениями законодательства.