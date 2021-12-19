Союз промышленников и предпринимателей Украины не поддерживает увольнение Владимира Жмака

Напомним! Правительственное решение было принято на основании представления Наблюдательного совета “Укрзализныци” 17 марта 2021 года в отношении Владимира Жмака.
«Мы ожидаем публичную ревизию деятельности УЗ и ее Наблюдательного совета за предыдущий период. Только на основе такого анализа можно делать какие-то выводы о деятельности нынешнего правления. Кроме того, настаиваем на продолжении модернизации Укрзализныци», - отметил президент УСПП Анатолий Кинах.
Не проведены проверка и анализ деятельности предприятия, его органов управления - Набсовета и правления Укрзализныци, без которых не может быть определена эффективность тех методов работы, которые предлагал и осуществлял, в силу своих полномочий Владимир Жмак.
Наблюдательный совет “Укрзализныци” блокировал решения правления по выводу железной дороги из кризиса, среди которых процесс модернизации УЗ, в частности, выделения в отдельную бизнес-структуру грузоперевозок.
Сообщество промышленников и предпринимателей высоко оценила проект реформирования, предложенный Владимиром Жмаком, и выступило в поддержку действий правления "Укрзализныци", в том числе направило соответствующие письма правительству и Временной следственной комиссии в Верховной Раде.
В указанном обращении чиновникам предлагалось обратить внимание на деятельность Набсовета, провести проверку и оценить действия его членов на соответствие национальным интересам Украины, а также разблокировать процесс модернизации компании.
Президент УСПП Анатолий Кинах напомнил, что В. Жмак возглавлял компанию с конца 2020 года и даже за это короткое время УЗ показала положительные тенденции.
В УСПП обеспокоены тем фактом, что Временная следственная комиссия по "Укрзализныци" не рассмотрела действия предыдущего руководства и Наблюдательного совета компании, для чего, собственно, и создавалась.
Отмечается, что максимальный рост убытков УЗ начался с 2017 года. Имея тогда долю вагонов в грузовых перевозках на уровне 52%, этот показатель систематически падал и в мае 2020 составил 16%. Постепенное восстановление началось только при руководстве В. Жмака. Сейчас доля УЗ - 24%. Появились также положительные тенденции усиления сотрудничества с инвесторами.
Однако, положительная динамика восстановления состояния “Укрзализныци” оказалась невыгодной членам Набсовета, в результате чего Владимир Жмак был освобожден от занимаемой должности с грубыми нарушениями законодательства.
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