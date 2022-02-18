Советник президента объяснил низкие пенсии в Украине

08:15 25 Май Киев, Украина

Проводимые правительством пересчеты и индексации пенсионных выплат не могут поднять их фактический размер. Постоянный рост цен буквально «съедает» все надбавки еще до их выплат. Что же лежит в основе таких низких пенсий – об этом рассказал в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Советник президента рассказал о факторах, влияющих на пенсионную систему:

"С одной стороны, колоссальная миграция, которая была в 2014-2017 годах, когда выехали около 5 млн украинцев. Это не могло не ударить по пенсионной системе. Другой фактор - демографический, рождаемость низкая, количество пенсионеров на одного работающего зашкаливает, есть целый ряд проблем ".

Комментируя возможность введения нового уровня накопительной пенсионной системы в рамках пенсионной реформы, он заявил:

"Мы все можем двигаться к накопительной пенсионной системы, но не второго уровня, то, что называется государственной пенсионной системе, а в частной".

По словам Устенко для того, чтобы побороть бедность в Украине, должно быть обеспечено существенное экономический рост на уровне 5%.