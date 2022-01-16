Состояние молочной отрасли в Украине. Мнение эксперта

11:55 14 Январь Киев, Украина

В 2021 году отечественные производители молока заработали на 14% меньше, чем в 2020 году и столь же меньше, как в среднем за последние пять сезонов до этого.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил экономист инвестиционного отдела The Food and Agriculture Organization (FAO) Андрей Ярмак.



Специалист считает, что 2021 год был худшим за последние шесть сезонов и одним из худших с точки зрения доходов исторически.

«При этом мировой рынок молокопродуктов уверенно рос. Белок и сыр обновили рекорды, а молочный жир приблизился к рекордам. Но наши переработчики вряд ли смогут использовать этот тренд», – считает Андрей Ярмак.

Следовательно, не будет расти спрос на сырье и не смогут дополнительно заработать производители молока.



Отметим, что дополнительный толчок сокращению прибылей производителей молока повлекло за собой снижение закупочных цен на сырье переработчиками, которое те, в свою очередь, были вынуждены осуществить из-за резкого роста цены на газ в конце прошлого года.



Также следует напомнить, что в течение 2021 года производство молока в Украине несколько сократилось, в основном за счет значительного падения производства в хозяйствах населения.