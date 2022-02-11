Согласно требованию МВФ, украинские банки снизили долю неработающих кредитов

Доля проблемных кредитов снизилась с 57,4% до 47,1%. В денежном исчислении речь идет о 56,2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют официальные статистические данные.
Объемы проблемных кредитов по итогам прошлого года снизились во всех платежеспособных финучреждениях, заявляют в НБУ. В целом же, банковский сектор сейчас переживает лучшие свои времена, а в 2021 году установил рекорд по доходности.
Финучреждения вместе заработали 77,5 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. И даже на 33% больше, чем в докризисном 2019 году. Несмотря на то, что финансовый рынок лихорадит из-за риска вторжения России, оттока депозитных вложений из банков не имеет. Об этом представители семи крупных украинских банков отметили в разговоре с Forbes.
Главные факторы рекордных доходов банков – это рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. А процентные и комиссионные доходы, в частности, росли благодаря увеличению кредитования и большему объему безналичных сделок.
Финучреждения вместе заработали 77,5 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. И даже на 33% больше, чем в докризисном 2019 году. Несмотря на то, что финансовый рынок лихорадит из-за риска вторжения России, оттока депозитных вложений из банков не имеет. Об этом представители семи крупных украинских банков отметили в разговоре с Forbes.
Главные факторы рекордных доходов банков – это рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. А процентные и комиссионные доходы, в частности, росли благодаря увеличению кредитования и большему объему безналичных сделок.
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