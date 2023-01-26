Согласно прогнозу НБУ инфляция будет постепенно снижаться

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году благодаря жестким монетарным условиям, снижению мировой инфляции и более слабому потребительскому спросу из-за отключения электроэнергии.
Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге, согласно прогнозу НБУ, в последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.
Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге, согласно прогнозу НБУ, в последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.
Отмечается, что получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Нацбанка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволят избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.
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