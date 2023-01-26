Согласно прогнозу НБУ инфляция будет постепенно снижаться

18:57 26 января Киев, Украина

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году благодаря жестким монетарным условиям, снижению мировой инфляции и более слабому потребительскому спросу из-за отключения электроэнергии.

Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге, согласно прогнозу НБУ, в последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.
 
"Инфляция будет постепенно снижаться и оставаться управляемой благодаря мерам Национального банка и правительства, а также поддержке международных партнеров. Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии", - сказал Пышный.

Отмечается, что получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Нацбанка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволят избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.