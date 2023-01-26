Согласно прогнозу НБУ инфляция будет постепенно снижаться

"Инфляция будет постепенно снижаться и оставаться управляемой благодаря мерам Национального банка и правительства, а также поддержке международных партнеров. Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии", - сказал Пышный.